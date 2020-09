Angelo Donati: chi è il marito di Milly Carlucci (Di sabato 19 settembre 2020) Angelo Donati è il marito della conduttrice Milly Carlucci, dal 2005 al timone di Ballando con le Stelle, varietà nel quale i personaggi famosi danzano accoppiati a un maestro o una maestra di ballo.L'uomo, nato a Roma il 20 marzo 1948, è un ingegnere e ha sposato la sorella di Anna e Gabriella il 21 aprile 1985, dando poi alla luce due figli, ovvero Angelica Krystle e Patrick, che hanno rispettivamente 35 e 30 anni. Donati si è laureato in ingegneria nel 1973 presso l'Università La Sapienza di Roma e successivamente si è specializzato negli Stati Uniti.Angelo Donati: chi è il marito di Milly Carlucci 19 settembre 2020 08:10. Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020)è ildella conduttrice, dal 2005 al timone di Ballando con le Stelle, varietà nel quale i personaggi famosi danzano accoppiati a un maestro o una maestra di ballo.L'uomo, nato a Roma il 20 marzo 1948, è un ingegnere e ha sposato la sorella di Anna e Gabriella il 21 aprile 1985, dando poi alla luce due figli, ovvero Angelica Krystle e Patrick, che hanno rispettivamente 35 e 30 anni.si è laureato in ingegneria nel 1973 presso l'Università La Sapienza di Roma e successivamente si è specializzato negli Stati Uniti.: chi è ildi19 settembre 2020 08:10.

