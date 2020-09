Voci impazzite su Dayane Mello e Mario Balotelli? La frase del fratellino Enock scatena il caos | una bufera sul Gf Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020)è innamorata di? Sembrerebbe di sì.- protagonista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - ha definito quello con“un amore eterno”., il fratello di Balo, è rimasto senza parole. “Parlo con lui tutti i giorni. Ho sempre avuto un sentimento forte per lui. Mi fa battere il cuore. Non vorrei si arrabbiasse se parliamo di lui”, ha raccontato. Maha sbottato: “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno. Lasciatemi in pace ma davvero”. Poi il calciatore è tornato su quelle frasi cancellando tutto. Caso chiuso? No. Perché il ...