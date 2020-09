Virtus Bologna in finale di Supercoppa contro Milano: Pozzecco ko (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà Virtus Bologna-Olimpia Milano la finale della Supercoppa italiana di basket. Nella seconda semifinale della Final Four, sul parquet della Segafredo Arena di Bologna, infatti, i Virtussini hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarà-Olimpialadellaitaliana di basket. Nella seconda semidella Final Four, sul parquet della Segafredo Arena di, infatti, isini hanno ...

ChrisBiagio : RT Superbasket_it: Blackout Sassari nel quarto periodo e la Virtus Bologna raggiunge Milano in finale - AdrienBauer : Olimpia Milano ??? Virtus Bologna in finale della Supercoppa ???????????? #F4Supercoppa #LBA50 #TuttoUnAltroSport - bologna_sport : Le parole di @CoachDjordjevic dopo la vittoria della @Virtusbo in semifinale di #LBASupercoppa - RaiSport : ?? Sarà #Bologna - #Milano la finale di #Supercoppa L'#Olimpia batte #Venezia, la #Virtus supera #Sassari ??… - _Tiempo_Extra_ : #Basquet #LegaA ???? - #Supercopa Milano 76-67 Reyer Venezia Sassari 76-88 Virtus Bologna -