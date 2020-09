Ue installerà 3 top supercomputer in Italia, Spagna e Finlandia (Di venerdì 18 settembre 2020) Nell'ambito del suo nuovo programma sui supercomputer, la Commissione europea afferma che si intende installare tre superdispositivi di punta in Italia, Spagna e Finlandia. Saranno i supercomputer più potenti attualmente disponibili, ha affermato il commissario europeo al mercato interno, Theirry Breton, nella conferenza stampa sul pacchetto Digital Decade, e saranno capaci di effettuare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 settembre 2020) Nell'ambito del suo nuovo programma sui, la Commissione europea afferma che si intende installare tre superdispositivi di punta in. Saranno ipiù potenti attualmente disponibili, ha affermato il commissario europeo al mercato interno, Theirry Breton, nella conferenza stampa sul pacchetto Digital Decade, e saranno capaci di effettuare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo.

