PS5: Sony non prevede un servizio in abbonamento per le sue esclusive (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo Sony, per PS5, un modello di servizio in abbonamento che propone le nuove esclusive è totalmente da escludere. Ecco perché Sony ha affermato che non prevede di includere le sue nuove esclusive PS5 e PS4 in un servizio in abbonamento sul modello Game Pass perché non sarebbe “sostenibile“. Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan ne ha parlato in un’intervista recentemente.Ad ogni modo, rimane la sorprendente rivelazione della PlayStation Plus Collection durante l’ultimo Showcase PS5, la quale garantirà una libreria dei migliori giochi di PS4 sulla console, disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus. Ecco le parole del CEO di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo, per PS5, un modello diinche propone le nuoveè totalmente da escludere. Ecco perchéha affermato che nondi includere le sue nuovePS5 e PS4 in uninsul modello Game Pass perché non sarebbe “sostenibile“. Il CEO diInteractive Entertainment, Jim Ryan ne ha parlato in un’intervista recentemente.Ad ogni modo, rimane la sorprendente rivelazione della PlayStation Plus Collection durante l’ultimo Showcase PS5, la quale garantirà una libreria dei migliori giochi di PS4 sulla console, disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus. Ecco le parole del CEO di ...

