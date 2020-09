Perché l’età media dei contagiati sta tornando a salire? (Di venerdì 18 settembre 2020) Era di fine agosto la notizia dell’età media dei contagiati da Covid scesa a 29 anni. Le ultime notizie in questo senso danno il dato età media Covid in risalita nel mese di settembre. Tra i dati più interessanti del report dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute di questa settimana c’è senz’altro quello relativo alla media dell’età dei contagiati, i quali aumentano ancora per la settima settimana consecutiva nel nostro paese (oggi i nuovi contagi sono saliti oltre i 1.900). L’Rt è attualmente a 0,92 e si comincia a parlare dell’ipotesi di «un maggiore impegno per il sistema sanitario» considerato che in alcune regioni il tasso di occupazione delle terapie intensive ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) Era di fine agosto la notizia dell’etàdeida Covid scesa a 29 anni. Le ultime notizie in questo senso danno il dato etàCovid in risalita nel mese di settembre. Tra i dati più interessanti del report dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute di questa settimana c’è senz’altro quello relativo alladell’età dei, i quali aumentano ancora per la settima settimana consecutiva nel nostro paese (oggi i nuovi contagi sono saliti oltre i 1.900). L’Rt è attualmente a 0,92 e si comincia a parlare dell’ipotesi di «un maggiore impegno per il sistema sanitario» considerato che in alcune regioni il tasso di occupazione delle terapie intensive ...

