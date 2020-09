MotoGP Gp Emilia Romagna, Rossi: “Difficile andare forte come settimana scorsa, serve uno step” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pilota della Yamaha, Valentino Rossi, al termine delle FP2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, ha parlato delle sue sensazioni in pista a Sky Sport MotoGP: “Mi aspettavo che in questo weekend tutti quanti fossero più competitivi. Noi soffriamo di motore e questo è uno svantaggio che ci portiamo avanti su diverse piste. andare forte come la scorsa settimana è difficile, dobbiamo fare uno step. Sarà tosta. Dobbiamo cercare di lavorare bene stanotte per poi essere competitivi domattina per stare nei primi 10”. Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pilota della Yamaha, Valentino, al termine delle FP2 del Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini, ha parlato delle sue sensazioni in pista a Sky Sport: “Mi aspettavo che in questo weekend tutti quanti fossero più competitivi. Noi soffriamo di motore e questo è uno svantaggio che ci portiamo avanti su diverse piste.laè difficile, dobbiamo fare uno step. Sarà tosta. Dobbiamo cercare di lavorare bene stanotte per poi essere competitivi domattina per stare nei primi 10”.

