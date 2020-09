Milly Carlucci: «Ballando con le stelle» porterà gioia nelle case» (Di venerdì 18 settembre 2020) Finalmente la 15esima edizione di Ballando con le stelle sta per andare in onda (da sabato 19 settembre in prima serata su Rai1). Lo show dance condotto da Milly Carlucci, dopo lo stop provocato dal lockdown e il rinvio per i positivi nella squadra dei concorrenti e ballerini (Samuel Peron è ancora a casa ad attendere l’esito di un nuovo tampone, mentre Daniele Scardina è rientrato a sudare in sala prova), è pronto a tagliare il nastro. «È da sei mesi che attendiamo il debutto», afferma la Carlucci, «è stata una delle sfide più complesse della mia carriera. Abbiamo vissuto un periodo buio, eppure insieme al cast vedevamo una piccola luce in fondo al tunnel. Ora siamo pronti a far sorridere e portare un po’ di leggerezza in casa dei telespettatori». Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) Finalmente la 15esima edizione di Ballando con le stelle sta per andare in onda (da sabato 19 settembre in prima serata su Rai1). Lo show dance condotto da Milly Carlucci, dopo lo stop provocato dal lockdown e il rinvio per i positivi nella squadra dei concorrenti e ballerini (Samuel Peron è ancora a casa ad attendere l’esito di un nuovo tampone, mentre Daniele Scardina è rientrato a sudare in sala prova), è pronto a tagliare il nastro. «È da sei mesi che attendiamo il debutto», afferma la Carlucci, «è stata una delle sfide più complesse della mia carriera. Abbiamo vissuto un periodo buio, eppure insieme al cast vedevamo una piccola luce in fondo al tunnel. Ora siamo pronti a far sorridere e portare un po’ di leggerezza in casa dei telespettatori».

