Milano | ridotta la pena ad uno stupratore | lei era “troppo disinvolta”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sentenza shock della Corte d’Appello di: i giudici hanno ridotto lainflitta ad unoper la condotta della donna. La Corte d’Appello diha emesso una sentenza che farà senz’altro discutere per giorni. I magistrati infatti hanno ridotto la condanna inflitta ad un 63enne di Monza che, nella notte dell’8 giugno … Questo articololaad uno: lei era “troppo disinvolta” è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

fattoquotidiano : Milano, pena ridotta allo stupratore. I giudici: “Condotta troppo disinvolta della vittima” - Corriere : «Lei troppo disinvolta»: in Appello ridotta la pena allo stupratore - Corriere : «Lei troppo disinvolta»: in Appello ridotta la pena allo stupratore - giuliog : RT @fattoquotidiano: Milano, pena ridotta allo stupratore. I giudici: “Condotta troppo disinvolta della vittima” - Dario_VdA : RT @fattoquotidiano: Milano, pena ridotta allo stupratore. I giudici: “Condotta troppo disinvolta della vittima” -

Pena ridotta da cinque anni a quattro anni e quattro mesi per un uomo di 63 anni nel giugno dello scorso anno a Vimercate ha picchiato e violentato la sua compagna per un'intera notte dopo averla di f ...Una decisione che farà discutere quella dei giudici della corte d'Appello di Milano che hanno ridotto la condanna di un uomo per violenza sessuale perché la vittima - sua moglie - "era troppo disinvol ...