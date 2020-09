Meteo del weekend: le previsioni dal 18 al 20 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Le previsioni Meteo del weekend dal 18 al 20 settembre, secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano.it, vedono ancora una finestra d’estate sull’Italia ma non sono esclusi rovesci su alcune aree della Penisola. Ufficialmente si tratta dell’ultima parentesi della calda stagione, perché l’inizio dell’autunno è ormai alle porte. Meteo del weekend: ancora caldo estivo Il fine settimana si presenta nel segno del caldo estivo e di ampie schiarite a interessare gran parte del Paese, anche se l’anticiclone inizia a perdere terreno in favore di correnti perturbate. Nella giornata di oggi, venerdì 18 settembre, non sono esclusi locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sui settori ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Ledeldal 18 al 20, secondo gli esperti di CentroItaliano.it, vedono ancora una finestra d’estate sull’Italia ma non sono esclusi rovesci su alcune aree della Penisola. Ufficialmente si tratta dell’ultima parentesi della calda stagione, perché l’inizio dell’autunno è ormai alle porte.del: ancora caldo estivo Il fine settimana si presenta nel segno del caldo estivo e di ampie schiarite a interessare gran parte del Paese, anche se l’anticiclone inizia a perdere terreno in favore di correnti perturbate. Nella giornata di oggi, venerdì 18, non sono esclusi locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sui settori ...

