L’Equipe | “Verdi al potere” Colpo del Saint-Etienne | 2-0 al Marsiglia e testa della classifica

La prima pagina de L'Equipe apre con l'impresa del Saint-Etienne: "I Verdi al potere", il titolo. Il Saint Etienne infatti, nel recupero della prima giornata della Ligue 1, ha battuto per 2-0 al Velodrome il Marsiglia. Bel Colpo per i verdi che così si sono portati in testa alla classifica con nove punti.

