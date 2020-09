La Next Generation protagonista del quinto appuntamento del Wired Next Fest (Di venerdì 18 settembre 2020) Si è aperto e chiuso nel segno della musica il quinto appuntamento del Wired Next Fest 2020, lungo tutto il pomeriggio di giovedì 17 settembre. I primi a calcare il palco sono stati i ragazzi de Lo Stato sociale, che in occasione dell’uscita del loro primo docufilm, La piazza della mia città, hanno raccontato il territorio e la realtà urbana da cui arrivano: Bologna. “Tutto prende le mosse dal concerto del 2018 in piazza Maggiore, che è stato l’input per raccontare una serie di valori e di ideali che rendono la realtà bolognese così ricca e così unica nel suo genere”, hanno spiegato. “Un lungometraggio in controtendenza con i tempi ipertecnologici che viviamo oggi, in cui le persone vengono a ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020) Si è aperto e chiuso nel segno della musica ildel2020, lungo tutto il pomeriggio di giovedì 17 settembre. I primi a calcare il palco sono stati i ragazzi de Lo Stato sociale, che in occasione dell’uscita del loro primo docufilm, La piazza della mia città, hanno raccontato il territorio e la realtà urbana da cui arrivano: Bologna. “Tutto prende le mosse dal concerto del 2018 in piazza Maggiore, che è stato l’input per raccontare una serie di valori e di ideali che rendono la realtà bolognese così ricca e così unica nel suo genere”, hanno spiegato. “Un lungometraggio in controtendenza con i tempi ipertecnologici che viviamo oggi, in cui le persone vengono a ...

"I Paesi siano coesi, serve solidarietà reciproca" dice a sua volta il presidente tedesco. Nel pomeriggio i presidenti partecipano al panel economico sul dopo Covid Coronavirus, Mattarella e Steinmeie ...

Corsa contro il tempo per alleggerire il costo del lavoro al Sud. Sulla carta il taglio del 30 per cento inserito dal governo nel “decreto agosto” dovrebbe scattare dal primo ottobre, ma la misura pre ...

E ora il governo deve solo rimboccarsi le maniche e presentare i progetti e usufruire delle risorse europee del recovery fund: entro il 15 ottobre in via informale, entro aprile 2021 in via definitiva ...

