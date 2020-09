Juary a ISP | “Juve più forte con Pirlo Ad Avellino mi diedero del matto per l’esultanza”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 settembre 2020) Di Federico MarianiOgni attaccante vive spasmodicamente nella ricerca del gol. Un inseguimento alla massima delizia che può avere durata diversa. Se la gioia per la rete realizzata è quasi sempre la stessa, sono diversi i modi per festeggiare la marcatura. Tante esultanze sono entrate nella storia caratterizzandomente alcuni campioni. Negli anni '80, in Italia prima e in Europa poi, divennero famosi i tre giri attorno alla bandierina. A compierli con il sorriso contagioso di un bambino ci pensava un attaccante brasiliano velocissimo sia di gambe che di pensiero. Si chiamava JorgeDos Santos Filho e ancora oggi non smette di ridere pensando alle corse agli angoli del campo, subito dopo un gol. L'ex giocatore classe 1959, con un passato ad, Inter, Ascoli, Cremonese e Porto, ora coordinatore della Santos ...