Iachini | «Chiesa va via? Non ci sono segnali» – VIDEO

(Di venerdì 18 settembre 2020) Giuseppe, tecnico della Fiorentina, ha parlato di Federicoin conferenza stampa in vista del match contro il Torino Giuseppe, allenatore della Fiorentina, ha parlato di Federiconel corso della conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni: «I giocatori, finché indossano la maglia della Fiorentina,qua e devono lottare dal 1′ al 90′ per il bene della squadra, dei compagni, della città e dei propri tifosi. Non c’è stato un allenamento in cuimi abbia fatto pensare una cosa diversa da questa». Leggi su Calcionews24.com

bianca_caimi : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, #Iachini: '#Chiesa? Qui con la testa e il cuore, ma il mercato è imprevedibile'. #SportMediaset https://t… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Iachini: '#Chiesa? Fin quando è con noi... Ma il mercato è imprevedibile' - MFajriyansyah : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, #Iachini: '#Chiesa? Qui con la testa e il cuore, ma il mercato è imprevedibile'. #SportMediaset https://t… - Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Iachini: '#Chiesa? Qui con la testa e il cuore, ma il mercato è imprevedibile'. #SportMediaset - dragonerossoen1 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, #Iachini: '#Chiesa? Fin quando è con noi... Ma il mercato è imprevedibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini Chiesa

La partita Fiorentina – Torino del 19 settembre in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A FIRENZE – Finalmente c ...Conferenza per il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini. Domani pomeriggio la sua squadra esordirà, in trasferta, contro il Torino di Marco Giampaolo. Vigilia di campionato per la Fiorentina che dom ...Ci avviamo a voler fare una stagione positiva, avendo già tracciato delle basi. Abbiamo ancora tanto da fare e da migliorare perché ancora ci sono delle cose da verificare per poter andare in campo e ...