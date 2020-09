Francesco Oppini, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Francesco Oppini, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Francesco Oppini è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Nato a Torino il 6 aprile 1982, ha dunque 38 anni. È il figlio dell’attore Franco Oppini e di Alba Parietti. Ma chi è Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme. Chi è Francesco Oppini del Grande Fratello Vip ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020), chi è ildelVipè uno dei concorrenti della nuova edizione delVip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Nato a Torino il 6 aprile 1982, ha dunque 38 anni. È il figlio dell’attore Francoe di Alba Parietti. Ma chi èdelVip? Scopriamolo insieme. Chi èdelVip ...

dimuz7 : Ma vi rendete conto che stasera entrano personaggi come Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Francesc… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Francesco Oppini - #Grande #Fratello #Francesco #Oppini - blogtivvu : “La mia ex fidanzata è morta per un incidente” , Francesco Oppini al #GFVip con un dolore dentro al cuore - tizianasullalun : Francesco Oppini: 'A pelle, però, ci sono un paio di concorrenti che non mi piacciono per niente” Abbiamo capito ch… - IsaeChia : #GfVip5, #FrancescoOppini a poche ore dall’ingresso nella #Casa: “Ci sono un paio di concorrenti che non mi piaccio… -