Formula 1, il GP di Imola con oltre 13mila spettatori (Di venerdì 18 settembre 2020) Formula 1, il GP di Imola a porte aperte. Saranno 13.147 le persone che potranno assistere al weekend. BOLOGNA – Formula 1, il GP d’Imola a porte aperte. Il circus delle quattro ruote potrà contare sul supporto di 13.147 persone nel terzo e ultimo appuntamento stagionale in Italia (in programma dal 31 ottobre al 2 novembre 2020). Dopo aver aperto Misano, la Regione Emilia Romagna ha deciso di consentire la presenza del pubblico nel Gran Premio di Imola. Una notizia accolta con molta soddisfazione da tutti i piloti che hanno potuto contare sul tifo già al Mugello. Si tratta, naturalmente, di una apertura parziale nel rispetto delle norme anti-Covid. Il GP di Imola a porte aperte Il via libera della Regione è arrivato, ora toccherà agli ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020)1, il GP dia porte aperte. Saranno 13.147 le persone che potranno assistere al weekend. BOLOGNA –1, il GP d’a porte aperte. Il circus delle quattro ruote potrà contare sul supporto di 13.147 persone nel terzo e ultimo appuntamento stagionale in Italia (in programma dal 31 ottobre al 2 novembre 2020). Dopo aver aperto Misano, la Regione Emilia Romagna ha deciso di consentire la presenza del pubblico nel Gran Premio di. Una notizia accolta con molta soddisfazione da tutti i piloti che hanno potuto contare sul tifo già al Mugello. Si tratta, naturalmente, di una apertura parziale nel rispetto delle norme anti-Covid. Il GP dia porte aperte Il via libera della Regione è arrivato, ora toccherà agli ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'ORDINANZA - L'Emilia Romagna apre al pubblico: fino a mille tifosi allo stadio per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari e… - settesere : Calcio e Formula 1, l'Emilia Romagna apre al pubblico in serie A e al Gp di Imola #settesere #news - FormulaPassion : #F1 | L'Emilia Romagna apre #Imola ai tifosi - sscalcionapoli1 : L’Emilia Romagna apre al pubblico: fino a mille tifosi allo stadio per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari e fino a 13… - CorriereRomagna : Formula Uno, ammessi 13.147 spettatori al Gran Premio di Imola - -