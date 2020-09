Europa in calo, maglia nera a Piazza Affari (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – L’ultima seduta della settimana si conclude all’insegna della debolezza per le principali borse europee che seguono l’andamento prudente mostrato anche da Wall Street. A rendere cauti i mercati concorrono i timori per la risalita dei contagi e il quadro macroeconomico globale. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.943,9 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,78%. Invariato lo spread, che si posiziona a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,96%. Nello scenario borsistico europeo contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,70%. Scivola Londra, con un netto svantaggio dello 0,71%. In ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – L’ultima seduta della settimana si conclude all’insegna della debolezza per le principali borse europee che seguono l’andamento prudente mostrato anche da Wall Street. A rendere cauti i mercati concorrono i timori per la risalita dei contagi e il quadro macroeconomico globale. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.943,9 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,78%. Invariato lo spread, che si posiziona a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,96%. Nello scenario borsistico europeo contrazione moderata per Francoforte, che soffre undello 0,70%. Scivola Londra, con un netto svantaggio dello 0,71%. In ...

ForexOnlineMeIt : Europa in calo, maglia nera a Piazza Affari - rocmvv : I dati del Centro Stusi Promotor dicono che il mercato dell’auto in Europa è ancora in profondo rosso. Dopo il calo… - infoiteconomia : Auto, mercato Europa in calo del 32,9% da inizio anno. Giù le vendite nei mesi estivi: -3,7% luglio e -17,6% agosto - infoiteconomia : FCA – Immatricolazioni in Europa in calo del 38,6% da inizio anno - Asgard_Hydra : Mercato auto Europa: continua il calo con -17,6% ad agosto | MotorLabs -