Covid in Inghilterra, boom di contagi: c'è il rischio di un nuovo lockdown (Di venerdì 18 settembre 2020) Per l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) le condizioni in cui si trova l'Europa di fronte al riemergere con forza del coronavirus sono gravi. E da Londra arrivano dichiarazioni che sembrano confermare questo stato di cose. L'Inghilterra rischia infatti un nuovo lockdown nazionale. Una sorta di cordone sanitario interpretato dai vertici del potere politico come "l'ultima linea di difesa" da adottare se necessario. Così, in termini da tempo di guerra, si è espresso il ministro della Salute Matt Hancock. Il quale ha avvertito che il Regno Unito si trova in una "situazione molto grave". Il virus ha accelerato Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University di Baltimora (Usa) nel Regno Unito si contano a oggi oltre ...

