Cortesie per gli ospiti: Ivan e Desiree vs Filippo e Stefano

Giovedì 17 settembre 2020 è andata in onda la 34esima puntata della dodicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l'indice delle puntate in streaming.

Ivan e Desiree vs Filippo e Stefano

La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Ivan e Desiree contro Filippo e Stefano. Una sfida che vede di fronte una concezione minimal e una all'opposto, sfarzosa. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Filippo e Stefano con il punteggio di 23-21.

