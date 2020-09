Cina, scoperto database con dossier e dati sui porti italiani: vogliono prenderci tutto (Di venerdì 18 settembre 2020) Avevamo già dato notizia dell’attività di spionaggio e dossieraggio effettuata dalla Cina sull’Italia. Adesso, però, emerge un altro dettaglio: c’è una grossa parte del database cinese messo in piedi dalla Zhenhua, la piccola società tech di Shenzhen, che è dedicata ai porti italiani. La raccolta delle informazioni non riguarda soltanto le persone, dunque, ma anche le infrastrutture. Come spiega Giulia Pompili su Il Foglio, “a osservare il tipo di informazioni inserite all’interno del database sembra che la società scelga alcuni porti e alcune tratte a cui dare più importanza rispetto ad altre, monitorando cargo e spedizioni”. Il tema delle infrastrutture è molto ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 18 settembre 2020) Avevamo già dato notizia dell’attività di spionaggio eaggio effettuata dallasull’Italia. Adesso, però, emerge un altro dettaglio: c’è una grossa parte delcinese messo in piedi dalla Zhenhua, la piccola società tech di Shenzhen, che è dedicata ai. La raccolta delle informazioni non riguarda soltanto le persone, dunque, ma anche le infrastrutture. Come spiega Giulia Pompili su Il Foglio, “a osservare il tipo di informazioni inserite all’interno delsembra che la società scelga alcunie alcune tratte a cui dare più importanza rispetto ad altre, monitorando cargo e spedizioni”. Il tema delle infrastrutture è molto ...

kirbyly : @Raffipaffy Io l'ho scoperto ora che ha più di un miliardo di abitanti, pensavo molti meno, tra l'altro per grandez… - ombelixx : @1TommyMotta @tarutac @OGiannino Invece della Cina ne parla qualcuno?Ieri si e scoperto che un azienda cinese spiac… - Giobbe8871 : @valy_s Ma non ricordate quanto accaduto in Svezia? Sl giornalista delle Iene x oltre 4 settimane? Del Presidente T… - MIF_76 : @alberto_sanavia 'Parte della storia' mondiale, ché altrimenti uno che ha 'scoperto' la Cina ci resta male - vanabeau : @AndreaBonturi E allora che c'entra il benaltrismo ? Oggi abbiamo scoperto di essere spiati dalla Cina. Parliamo de… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina scoperto Cina: scoperto sito della prima età del ferro in Jilin - Dalla Cina ANSA Nuova Europa Coronavirus, indossare occhiali riduce rischio contagio. Lo studio

Chi indossa gli occhiali da vista potrebbe correre un rischio inferiore di contrarre il Covid-19. A ipotizzarlo uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) Ophthalmology e ...

Infrastrutture digitali, un asset chiave per la crescita economica post-Covid

Che ci piaccia o no, la pandemia di Covid-19 ha rafforzato la nostra dipendenza da un accesso a internet veloce e affidabile. I provider di banda larga presenti da più tempo sul mercato hanno sperimen ...

Tra la vendemmia e l’estate che sembra non finire, i mille appuntamenti wine & food d’Italia

Con il mondo del vino in piena vendemmia, tra chi ha già cominciato (e finito) la raccolta dell’uva, e chi la aspetta trepidante, e il mondo della gastronomia ancora alle riprese con la famosa riparte ...

Chi indossa gli occhiali da vista potrebbe correre un rischio inferiore di contrarre il Covid-19. A ipotizzarlo uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) Ophthalmology e ...Che ci piaccia o no, la pandemia di Covid-19 ha rafforzato la nostra dipendenza da un accesso a internet veloce e affidabile. I provider di banda larga presenti da più tempo sul mercato hanno sperimen ...Con il mondo del vino in piena vendemmia, tra chi ha già cominciato (e finito) la raccolta dell’uva, e chi la aspetta trepidante, e il mondo della gastronomia ancora alle riprese con la famosa riparte ...