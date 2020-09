Canada - Dormiva su una Tesla con l' Autopilot attivato a 150 km h | ventenne nei guai

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 settembre 2020) A far scattare lallarme è unaModel S che fila in autostrada con i sedili anteriori completamente reclinati, accelerando fino a 150 km allora. Dentro ci sono due giovani che viaggiano sdraiati, addormentati, affidandosi completamente alla guida assistita del mezzo. La cosa non passa inosservata e ora il "conducente", si fa per dire, è accusato di guida pericolosa: a dicembre dovrà comparire in tribunale.Il caso a giudizio. L'episodio si è verificato in, a Ponoka, un centinaio di chilometri a Sud di Edmonton. L'automobilista,, è stato pizzicato dalla polizia lo scorso luglio, ma il caso è salito alla ribalta delle cronache solo in queste ore, dopo che la posizione del giovane si è aggravata: inizialmente accusato del solo eccesso di velocità, l'uomo è ...