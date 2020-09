Azzolina bocciata dal Tar | Cirio ha ragione | la febbre si misura in classe

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 settembre 2020)1 Governo 0. Il presidente della Regione Piemonte vince la prima battaglia di una guerra iniziata ormai più di una settimana fa. Il Tar del Piemonte, infatti, ha respinto la richiesta dell'esecutivo, presentata dal ministero dell'Istruzione e da quello della Salute, di sospendere l'ordinanza della Regione che impone lazione della temperatura degli studenti a scuola prima dell'inizio delle lezioni e la verifica della certificazione dei genitori. Secondo il Tribunale amministrativo regionale, la posizione del Piemonte, da un primo sommario esame, non si pone in contrasto con la disciplina statale, che viene integrata e non sovvertita. Inoltre il rischio sanitario è tale da giustificare l'adozione di provvedimenti straordinari. Ovviamente "felice" della decisione il governatore Alberto, che però non ...