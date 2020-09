Vittorio Cingano | l’anziano picchiato selvaggiamente per difendere una ragazza

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nei giorni scorsi è stato diffuso il video del pestaggio in cui si vede un giovane, avventarsi controe riempirlo di botte. Un video sconvolgente, soprattutto perché a picchiare l’uomo di 73 anni è stato un giovane che stava prendendo a schiaffi una donna L’eroe di Vicenza ha 73 anni, si chiamaed … L'articolo, l’anzianoperunaproviene da www.meteoweek.com.

“L’ho scampata bella, anche perché, dopo essere stato colpito in pieno volto, sono finito a terra incosciente”. Comincia così, a “ Mattino Cinque”, il racconto di Vittorio Cingano, il 73enne picc ...“L’ho scampata bella, anche perché, dopo essere stato colpito in pieno volto, sono finito a terra incosciente”. Comincia così, a “Mattino Cinque”, il racconto di Vittorio Cingano, il 73enne picchiato ...Con coraggio e altruismo ha deciso di mettere a rischio la propria incolumità per salvare quella di una giovane ragazza, aggredita a Vicenza dal fidanzato. Nonostante abbia avuto la peggio, dopo numer ...