Un Posto al Sole, che fine ha fatto Rita moglie morta di Raffaele? Eccola oggi (Di giovedì 17 settembre 2020) Un Posto al Sole è senza dubbio una delle soap più amate dagli italiani: in onda sin dal 1996, la fiction segue le avventure dei condomini di Palazzo Palladini, in quel di Posillipo e delle loro vite, tra amori, tradimenti e, anche, tragedie. Tra i personaggi più amati di tutto Un Posto Al Sole un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Unalè senza dubbio una delle soap più amate dagli italiani: in onda sin dal 1996, la fiction segue le avventure dei condomini di Palazzo Palladini, in quel di Posillipo e delle loro vite, tra amori, tradimenti e, anche, tragedie. Tra i personaggi più amati di tutto UnAlun … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

justgiug : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… - twomindsatodds : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… - avdorzen : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… - viveteacolori : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… - sissypezzo28 : RT @gravityfucks: ragazze non state con uomini di merda per paura di rimanere sole, abbiate più rispetto e amore per voi stesse e mettete l… -