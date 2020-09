“Tagliare i deputati aveva un senso. Ora non ne ha più”. Paolo Becchi, perché votare No al referendum (Di giovedì 17 settembre 2020) Non siamo pregiudizialmente contrari alla riduzione del numero dei parlamentari, ma ciò andava fatto all'interno di una riforma complessiva dello Stato, a partire dal superamento del bicameralismo paritario e dall'innesto di strumenti di equilibrio come, ad esempio, una riforma autenticamente federale della Repubblica e l'elezione diretta del Capo dello Stato. La riforma sulla quale andremo a votare il 20 e 21 settembre invece prevede soltanto uno sconclusionato taglio dei parlamentari, senza alcun contrappeso idoneo a bilanciare la minore rappresentanza popolare in Parlamento. Ecco qui di seguito i motivi per i quali voterò no. I COSTI Di Maio dice che col "taglio" risparmieremo 300mila euro al giorno. Se anche fosse vero, si tratterebbe di un risparmio di circa 110 milioni di euro l'anno, cioè un euro e ottantatré ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Non siamo pregiudizialmente contrari alla riduzione del numero dei parlamentari, ma ciò andava fatto all'interno di una riforma complessiva dello Stato, a partire dal superamento del bicameralismo paritario e dall'innesto di strumenti di equilibrio come, ad esempio, una riforma autenticamente federale della Repubblica e l'elezione diretta del Capo dello Stato. La riforma sulla quale andremo ail 20 e 21 settembre invece prevede soltanto uno sconclusionato taglio dei parlamentari, senza alcun contrappeso idoneo a bilanciare la minore rappresentanza popolare in Parlamento. Ecco qui di seguito i motivi per i quali voterò no. I COSTI Di Maio dice che col "taglio" risparmieremo 300mila euro al giorno. Se anche fosse vero, si tratterebbe di un risparmio di circa 110 milioni di euro l'anno, cioè un euro e ottantatré ...

