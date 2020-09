Roma, De Vito: con atti M5S Forum diventava strumento di parte (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente M5S dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito affida a poche righe di fuoco la sua motivazione per il ritiro della delibera per la creazione del Forum Sviluppo Roma 2030-2050, in disaccordo con gli emendamenti all'atto presentati dalla sua stessa maggioranza."Ho ritirato la delibera dall'Ordine dei lavori non solo per il fatto che era stata presentato dalla maggioranza e approvato un emendamento con parere di illegittimità della amministrazione, che dunque inficiava l'intera delibera, cosa che da firmatario ma anche e soprattutto da presidente non volevo - dichiara De Vito -. Ma anche perché il complesso degli emendamenti presentati (mi riferisco ai numerosi atti, con parere sempre di illegittimità) anche sotto il profilo politico stravolgevano il senso della ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente M5S dell'Assemblea Capitolina Marcello Deaffida a poche righe di fuoco la sua motivazione per il ritiro della delibera per la creazione delSviluppo2030-2050, in disaccordo con gli emendamenti all'atto presentati dalla sua stessa maggioranza."Ho ritirato la delibera dall'Ordine dei lavori non solo per il fatto che era stata presentato dalla maggioranza e approvato un emendamento con parere di illegittimità della amministrazione, che dunque inficiava l'intera delibera, cosa che da firmatario ma anche e soprattutto da presidente non volevo - dichiara De-. Ma anche perché il complesso degli emendamenti presentati (mi riferisco ai numerosi, con parere sempre di illegittimità) anche sotto il profilo politico stravolgevano il senso della ...

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "L'impegno è quello di cercare di fare il possibile per portare a compimento quest'opera". Così il viceministro dell'Interno e capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Cri ...

Roma, 17 set. (askanews) - "Sulla proposta 92 relativa al Forum 2050 la maggioranza ha fatto un lavoro approfondito che, con emendamenti importanti, aveva migliorato la proposta per riportarla a quell ...

Roma, 17 set. (askanews) - A quanto si apprende il presidente M5S dell'Assemblea Capitolina ha annunciato nella conferenza dei Capigruppo in corso il ritiro della delibera a sua prima firma per l'isti ...

