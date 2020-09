Previsioni Meteo Toscana: domani punte di +30-32°C (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti anche compatti in Appennino e sull’Alto Mugello nottetempo e al primo mattino. Venti: in prevalenza deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo le massime nell’interno. punte di 30-32 gradi. Sabato 19 sereno in mattinata, aumento delle nubi alte dal pomeriggio a partire dalla costa. Venti: in prevalenza deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: in calo le minime nell’interno, pressoché stazionarie le massime. Domenica 20 velato ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti anche compatti in Appennino e sull’Alto Mugello nottetempo e al primo mattino. Venti: in prevalenza deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve calo le massime nell’interno.di 30-32 gradi. Sabato 19 sereno in mattinata, aumento delle nubi alte dal pomeriggio a partire dalla costa. Venti: in prevalenza deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: in calo le minime nell’interno, pressoché stazionarie le massime. Domenica 20 velato ...

