Oroscopo Branko – oggi giovedì 17 settembre 2020 – Previsioni astrali

(Di giovedì 17 settembre 2020) ARIETE Focus sul lavoro. Il giorno inizia bene per il segno dell’Ariete: sarà caloroso e incoraggiante per chi ha un’attività professionale autonoma. Animati, confortati e sostenuti da una bella comunicativa e da un discreto carisma personale riuscirete a convincere non poche persone della validità delle idee e delle vostre iniziative! Nella coppia la felicità è palpabile. Grazie a uno splendido Marte è una settimana eccezionale per i nuovi incontri: punta sulla passione che nasce all’improvviso, segui l’istinto e sii diretta. Se hai già un compagno, non ti stanchi mai di proporgli nuove idee, non perdere il ritmo e la voglia. TORO Giornata ricca di incontri da vivere con spontaneità e originalità! Amici e conoscenti formano intorno a voi un universo colorato e corroborante, stimolante. Situazione ...