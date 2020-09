Montella | tentano una truffa ma il colpo fallisce | decisivi i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ andata male a una coppia di malviventi che hanno tentato unaai danni di una ultraottantenne di. Nella mattinata di ieri la vittima prescelta veniva contattata telefonicamente da una donna che, piangendo e spacciandosi per sua nipote, le chiedeva di consegnare 4mila euro ad un corriere che di lì a poco l’avrebbe raggiunta a casa; subito dopo telefonava all’anziana un sedicente corriere chiedendole l’esatta ubicazione dell’abitazione per consegnare il pacco e riscuotere la somma necessaria. Insospettita, ricordando anche quanto letto sulla locandina realizzata dal Comando Provinciale deidi Avellino con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, la signora rivolgeva alcune domande che mettevano in difficoltà ...