Lopalco smonta le bugie di Meloni: 'Hai pochi argomenti, mi sono dimesso dall'incarico in Regione' (Di giovedì 17 settembre 2020) Arriva a stretto giro la risposta di Pierluigi Lopalco alle accuse di Giorgia Meloni, cioè di andare in giro a fare comizi pagato dagli italiani: "Per venire a lavorare in Puglia ho richiesto una ...

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco smonta Lopalco smonta le bugie di Meloni: "Hai pochi argomenti, mi sono dimesso dall'incarico in Regione" Globalist.it Inizio scuola, immunologa Viola: “Compiti in classe in quarantena? Non scherziamo, lavatevi le mani, il resto è aria fritta”

Già domenica il virologo Pierluigi Lopalco aveva smontato l’ipotesi: “Il mio consiglio è: lasciamo perdere la quarantena di fogli, fotocopie e quaderni”, in un video su Facebook. “Sulla carta il ...

Lopalco, il virologo di Emiliano: «Falsità sul virus per favorire le cliniche del nord»

«Se noi abbiamo questa ripresa del Covid 19 è anche per effetto di una propaganda scriteriata di alcune forze politiche del nord che doveva dire che il virus non esiste e che quindi potevamo tornare a ...

