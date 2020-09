L’Oms | “La quarantena ottimale resta quella di 14 giorni In Europa la situazione è grave”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 17 settembre 2020) E’ una posizione stranasu cui medici ed esperti continuano ad argomentare da mesi. In molti ricorderanno che lo scorso marzo, in piena emergenza sanitaria, per sicurezza si era pensato di estendere laaddirittura a tre settimane, 21. Poi si è optato per 14, affermando che sono una ‘finestra’ ragionevole’ per poter individuare i sintomi di un avvenuto contagio. Poi, forse complici anche i grandi guai che seguono a ciascuna assenza lavorative in termini di produttività, si è deciso di abbassare la soglia dellaad una sola settimana. L’esperta dell’Oms: “Ladi 14” Ebbene, a nemmeno una ...