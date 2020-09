Le regole per guadagnare con l’affitto di una casa vacanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Già prima dell’emergenza sanitaria le case vacanza erano sempre più richieste, ma adesso stanno vivendo un vero e proprio boom: che si tratti di una villa con piscina o di una baita in montagna, il sold out è garantito per tutta l’estate. Del resto sono molti gli italiani, e non solo, che si sentono più tranquilli fra le mura domestiche che non in un albergo affollato. Per tutti coloro che possiedono un immobile in una località di villeggiatura o in una città d’arte si aprono dunque nuove possibilità di guadagno, ma come sfruttarle? Un recente articolo del blog di Immobiliare.it ha spiegato quali sono le procedure burocratiche da seguire per mettere in affitto la propria abitazione con la formula degli affitti brevi. No alla registrazione ma durata limitata Con “affitti brevi” ci si riferisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Già prima dell’emergenza sanitaria le caseerano sempre più richieste, ma adesso stanno vivendo un vero e proprio boom: che si tratti di una villa con piscina o di una baita in montagna, il sold out è garantito per tutta l’estate. Del resto sono molti gli italiani, e non solo, che si sentono più tranquilli fra le mura domestiche che non in un albergo affollato. Per tutti coloro che possiedono un immobile in una località di villeggiatura o in una città d’arte si aprono dunque nuove possibilità di guadagno, ma come sfruttarle? Un recente articolo del blog di Immobiliare.it ha spiegato quali sono le procedure burocratiche da seguire per mettere in affitto la propria abitazione con la formula degli affitti brevi. No alla registrazione ma durata limitata Con “affitti brevi” ci si riferisce ...

virginiaraggi : Avanti con superamento campo rom Barbuta, che nei prossimi mesi verrà chiuso. In corso abbattimento di 27 baracche… - chetempochefa : “L’anarchico Kropotkin diceva: se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se… - MIsocialTW : Nuove abitudini, nuovi compiti, nuove modalità. Scopri tutte le regole per vivere la scuola in sicurezza.… - GUIDOdipp : RT @VincenzoTiani: #ZeroRating e #NetNeutrality Una sentenza della Corte di giustizia europea solleva il problema: i piani tariffari che p… - GianAlberici : RT @ARERA_it: Servizio #idrico: Italia spaccata in due. Le regole #ARERA spingono #investimenti per avvicinare Nord e Sud #acqua #tariffa #… -