La trascinano nel casolare e la violentano Catturato uno degli stupratori | è un tunisino

(Di giovedì 17 settembre 2020) Federico Garau Condannato a 7 anni, 2 mesi e 2 giorni di reclusione, lo straniero era riuscito a far perdere le proprie tracce Con la complicità di un secondo straniero, la cui identità purtroppo non è ancora nota, aveva trascinato con la forza una giovane veneziana all'interno di un: entrambi abusarono della 23enne, che lottò strenuamente ma invano per difendersi. I carabinieri del comando compagnia di Padova sono finalmente riusciti a rintracciare ed a far scattare le manette ai polsi di uno dei responsabili, vale a dire il 30enneSouilah Houcine. Lo straniero, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Padova, si trova già dietro le sbarre del carcere, dove dovrà scontare una pena di 7 anni, 2 mesi e 2 giorni a causa della condanna in via ...