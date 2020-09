I Fratelli Bianchi prendevano il reddito di cittadinanza: fruttivendoli con una vita da lusso (Di giovedì 17 settembre 2020) I Fratelli Bianchi percepivano il reddito di cittadinanza. Due dei quattro ragazzi arrestati per il bestiale pestaggio di Willy Monteiro, il 21enne ucciso fuori da un locale di Colleferro in una rissa, avevano fatto richiesta e ottenuto il sussidio voluto da Luigi Di Maio. Ma ne avevano diritto? Il dubbio è lecito tenendo conto delle Instagram Stories pubblicate dai due giovani che fanno ipotizzare ben altro tenore di vita. leggi anche l’articolo —> Willy Monteiro, lo sfogo amaro del titolare di un pub: «Lui è stato più coraggioso di me» I Fratelli Bianchi prendevano il reddito di cittadinanza. Sarebbe questa la conclusione a cui sono arrivati gli ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Ipercepivano ildi. Due dei quattro ragazzi arrestati per il bestiale pestaggio di Willy Monteiro, il 21enne ucciso fuori da un locale di Colleferro in una rissa, avevano fatto richiesta e ottenuto il sussidio voluto da Luigi Di Maio. Ma ne avevano diritto? Il dubbio è lecito tenendo conto delle Instagram Stories pubblicate dai due giovani che fanno ipotizzare ben altro tenore di. leggi anche l’articolo —> Willy Monteiro, lo sfogo amaro del titolare di un pub: «Lui è stato più coraggioso di me» Iildi. Sarebbe questa la conclusione a cui sono arrivati gli ...

