Grande Fratello Vip | Patrizia De Blanck fuori di se | “St****i!!”

Uno dei personaggi più discussi di questo Grande Fratello Vip è sicuramente Patrizia De Blanck. La contessa sta suscitando scalpore soprattutto per il suo linguaggio giudicato sboccato, tanto che anche Cristiano Margioglio ha dovuto difenderla. De Blanck è stata protagonista di un'altra sfuriata dopo uno scherzo organizzato ai suoi danni da Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Con quest'ultimo la contessa aveva già avuto un duro scontro, dopo alcune considerazioni fatte dall'influencer. Lo scherzo a Patrizia De Blanck I ragazzi della casa hanno deciso di passare il tempo facendo uno scherzetto a Patrizia De Blanck, nonostante il caratterino che la nobildonna non ...

