Flavio Briatore e il complotto mediatico sulle discoteche di destra con il Coronavirus

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020)è guarito dalma non ha smesso di polemizzare anche dopo esserci passato. Dopo aver pubblicato un video su Instagram in cui spiegava di essere stato peggio con la polmonite che con COVID-19 oggi in un’intervista sul Corriere adombra un attaccoche avrebbe colpito ledi: Era annoverato fra i negazionisti del virus. Lo era? «Ho solo dato ragione al dot tor Alberto Zangrillo quando diceva che il virus era clinicamente inesistente, non che non esistesse più. Oggi i medici lo conoscono e trattano meglio. Infatti, l’ho preso e ne ho avuto conferma». Come stanno i dipendenti del Billionaire? «Bene, l’80% era asintomatico e il ragazzo con problemi polmonari gravi sta uscendo dalla terapia ...