Droga, maxi-operazione della polizia ferma banda leader dello spaccio. 'Sequestrate tonnellate di cocaina' (Di giovedì 17 settembre 2020) Decine di arresti , sequestri di tonnellate di cocaina e di milioni di euro: è il risultato della maxi operazione internazionale antiDroga della polizia di Stato ' Los Blancos ', coordinata dalla ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) Decine di arresti , sequestri didie di milioni di euro: è il risultatointernazionale antidi Stato ' Los Blancos ', coordinata dalla ...

poliziadistato : Maxi operazione internazionale antidroga #PoliziadiStato “Los Blancos” a Firenze, in altre città italiane e numeros… - stellatanelciel : RT @poliziadistato: Maxi operazione internazionale antidroga #PoliziadiStato “Los Blancos” a Firenze, in altre città italiane e numerosi Pa… - LetiziaFirenze : Droga, maxi operazione internazionale: decine di arresti e sequestro di tonnellate stupefacente - UBrignone : RT @poliziadistato: Maxi operazione internazionale antidroga #PoliziadiStato “Los Blancos” a Firenze, in altre città italiane e numerosi Pa… - Agus_no_doctor : RT @poliziadistato: Maxi operazione internazionale antidroga #PoliziadiStato “Los Blancos” a Firenze, in altre città italiane e numerosi Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga maxi Droga, maxi operazione: sequestrate tonnellate di cocaina Adnkronos Droga: maxioperazione, sgominato cartello traffico

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Maxioperazione internazionale antidroga della polizia di Stato: sgominato, si spiega in una nota, "il cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati ...

Droga, maxi operazione polizia. Decine di arresti

Maxi operazione internazionale antidroga della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze. L'operazione, denominata "Los Blancos", che ha interessato il capoluogo toscano e ...

Maxi-operazione sul traffico di droga: sgominato cartello internazionale

Nell’ambito di una maxioperazione internazionale antidroga, avvenuta a Firenze, la polizia di Stato ha sgominato un cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati nel traffico ...

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Maxioperazione internazionale antidroga della polizia di Stato: sgominato, si spiega in una nota, "il cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati ...Maxi operazione internazionale antidroga della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze. L'operazione, denominata "Los Blancos", che ha interessato il capoluogo toscano e ...Nell’ambito di una maxioperazione internazionale antidroga, avvenuta a Firenze, la polizia di Stato ha sgominato un cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati nel traffico ...