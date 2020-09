Diletta Leotta: “Il libro? Ecco perché. Non esiste alcun video hard. E con Mammì e Scardina…” (Di giovedì 17 settembre 2020) Lunga intervista concessa da Diletta Leotta, conduttrice di DAZN e Radio 105, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco alcuni stralci, cominciando dal suo libro che sarà presto in vendita.Com’è nata l’idea?«Ci ho riflettuto nei mesi del lockdown, quando ho avuto il tempo per guardarmi dentro. E ho tenuto questo “diario”, scrivendo ciò che ho provato nei momenti più difficili della mia vita».Quali episodi l’hanno segnata di più?«Nel 2016 mi è stato hackerato il telefonino e alcune mie foto sono finite in Rete. A luglio del 2019 poi sono stata ricattata via sms nel cuore della notte. Il messaggio era: “Hai 8 ore di tempo per consegnare 30 mila euro, altrimenti diffondiamo un filmato ... Leggi su golssip (Di giovedì 17 settembre 2020) Lunga intervista concessa da, conduttrice di DAZN e Radio 105, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.i stralci, cominciando dal suoche sarà presto in vendita.Com’è nata l’idea?«Ci ho riflettuto nei mesi del lockdown, quando ho avuto il tempo per guardarmi dentro. E ho tenuto questo “diario”, scrivendo ciò che ho provato nei momenti più difficili della mia vita».Quali episodi l’hanno segnata di più?«Nel 2016 mi è stato hackerato il telefonino ee mie foto sono finite in Rete. A luglio del 2019 poi sono stata ricattata via sms nel cuore della notte. Il messaggio era: “Hai 8 ore di tempo per consegnare 30 mila euro, altrimenti diffondiamo un filmato ...

