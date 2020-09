«Con il taglio dei parlamentari, le aule non funzioneranno meglio» (Di giovedì 17 settembre 2020) Il professor Silvio Gambino spiega perché ha firmato l'Appello dei costituzionalisti per il No al referendum: «La riforma è inutile in quanto non fondata su valide motivazioni giuridiche». E pare «il frutto naturale di un'evidente deriva populista».«La drastica riduzione del numero dei parlamentari non è fondata né su "calcoli aritmetici" né su alcun valido modello istituzionale di riferimento. Anche per questo ho firmato l'Appello dei costituzionalisti per il No». Il professor Silvio Gambino analizza «lo stress evidente cui è sottoposta tanto la rappresentatività del Parlamento (rispetto ai soggetti e ai territori), tanto la sostenibilità del funzionamento della vita parlamentare nel suo complesso». Professore emerito di Diritto pubblico comparato ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 settembre 2020) Il professor Silvio Gambino spiega perché ha firmato l'Appello dei costituzionalisti per il No al referendum: «La riforma è inutile in quanto non fondata su valide motivazioni giuridiche». E pare «il frutto naturale di un'evidente deriva populista».«La drastica riduzione del numero deinon è fondata né su "calcoli aritmetici" né su alcun valido modello istituzionale di riferimento. Anche per questo ho firmato l'Appello dei costituzionalisti per il No». Il professor Silvio Gambino analizza «lo stress evidente cui è sottoposta tanto la rappresentatività del Parlamento (rispetto ai soggetti e ai territori), tanto la sostenibilità del funzionamento della vita parlamentare nel suo complesso». Professore emerito di Diritto pubblico comparato ...

INTERVENTO POLITICO - Tutto da leggere

rifiuto il concetto che dobbiamo votare Si, al referendum costituzionale, altrimenti siamo di destra. Rigetto l’idea che votare Si è necessario, perché ormai questo referendum si sta trasformando in u ...

