Come è cambiata Londra nei due mesi post-lokdown

Sono partito da Londra il 25 giugno, una settimana prima delle riaperture che qui contavano, cioè quelle dei pub, e sono tornato a inizio settembre: due mesi in Italia, tra smart working e un po' di ferie.Avevo lasciato Londra chiusa e al ritorno, in questi giorni, ho trovato cose profondamente diverse, sia in positivo che in negativo; per altre, è come se il virus, le quarantene o i lockdown non ci fossero mai stati.La prima grande differenza l'ho notata sulla metropolitana da Heathrow in direzione centro: il grande mezzo pubblico simbolo di Londra ricomincia piano piano a riempirsi. Certo, a capienza ancora molto ridotta considerando anche la scarsa quantità di voli che arrivano: si trova sempre comodamente un posto a sedere.

