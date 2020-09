Caos Trapani, il sindaco a ISP: “Petroni non tradire la città, cedi club ai trapanesi. Ghirelli cosa aspetti a intervenire?” (Di giovedì 17 settembre 2020) In merito alla vicenda tormentata del Trapani Calcio, il sindaco Giacomo Tranchida rompe gli indugi e a muso duro dice ciò che pensa sull'attuale proprietà del sodalizio granata e lancia un monito anche alla Lega Pro attraverso i microfoni di Itasportpress.sindaco Tranchida, lei ha messo a disposizione la Casa comunale a Fabio Petroni del gruppo Alivision per addivenire ad una soluzione per il bene della squadra e della città che rappresenta. Come giudica le ultime notizie di un avvenuto passaggio di quote all'imprenditore Gianluca Pellino?Io ho messo a disposizione la Casa comunale al Trapani Calcio e non a Petroni. Ho fatto questo perchè il club appartiene alla piazza tutta e la maglia va onorata e rispettata. Petroni mi ha colpito per una frase che ha pronunciato durante ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) In merito alla vicenda tormentata delCalcio, ilGiacomo Tranchida rompe gli indugi e a muso duro dice ciò che pensa sull'attuale proprietà del sodalizio granata e lancia un monito anche alla Lega Pro attraverso i microfoni di Itasportpress.Tranchida, lei ha messo a disposizione la Casa comunale a Fabio Petroni del gruppo Alivision per addivenire ad una soluzione per il bene della squadra e della città che rappresenta. Come giudica le ultime notizie di un avvenuto passaggio di quote all'imprenditore Gianluca Pellino?Io ho messo a disposizione la Casa comunale alCalcio e non a Petroni. Ho fatto questo perchè ilappartiene alla piazza tutta e la maglia va onorata e rispettata. Petroni mi ha colpito per una frase che ha pronunciato durante ...

