Benadryl Challenge | non date retta alle sfide virali

Leggi su bufale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Avrete tutti visto il video virale relativo alla, dove un certo “Doctor Bernard” spiega, non senza una certa drammaticità, gli effetti dell’overdose daCon una descrizione dei sintomi consistente con gli effetti dell’overdose da, e riferendosi ad un fenomeno che esiste realmente, la. Ma che esiste non come dato assoluto, ma perché l’utente medio di Tik Tok vuole che esista: i casi simili Tik Tok funziona con una logica sua, tipica dei gruppi adolescenziali, riassumibile con “Se il tuo amico ti dicesse che si va a buttare da una rupe, tu lo ...