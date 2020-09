Anche i giudici bastonano l' Azzolina | Ha ragione il Piemonte Misurazione febbre | vince Cirio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Uno a zero per il governatore delAlberto. Nella regione le scuole potranno continuare a misurare la temperatura degli studenti all'ingresso fino al 14 ottobre, quando la questione approderà in Camera di Consiglio. Il Tar, infatti, ha bocciato la richiesta di sospensiva d'urgenza avanzata dai ministri dell'Istruzione Luciae della Salute Roberto Speranza contro l'ordinanza del presidente. La deliberase impone alle scuole l'obbligo di controllare la temperatura dei ragazzi, mentre secondo il governo è giusto che siano le famiglie a fare questa verifica a casa. Il Tar ha respinto la richiesta dell'esecutivo perché il provvedimento in questione non ha affatto sovvertito quanto stabilito dallo Stato. Ma ...