Alex Del Piero a Los Angeles consegna personalmente cibo del suo ristorante alle famiglie in difficoltà (Di giovedì 17 settembre 2020) Alessandro Del Piero, a Los Angeles, vive nel meritato lusso, ma non dimentica i meno fortunati. L'ex fantasista della Juventus e della nazionale, da sempre attivo nel campo della beneficenza, ha deciso di dare il suo contributo ad una ong californiana, aiutando in prima persona le famiglie in difficoltà della metropoli in cui ha scelto di vivere. Alex Del Piero, dopo un primo ristorante a Milano, due anni fa aveva tentato la stessa avventura imprenditoriale anche Oltreoceano, aprendo il ristorante-pizzeria (assolutamente di lusso) N. 10 anche a Los Angeles. In una metropoli in cui le storiche disuguaglianze si sono accentuate con la pandemia, l'ex capitano della Juventus ha deciso di dare il proprio contributo, mettendosi a totale ...

