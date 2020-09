Von der Leyen contro l'omofobia e la leghista si inalbera: 'Cerca i voti delle le lobby arcobaleno' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono i soliti oscurantisti che vogliono riportare l'umanità indietro di secoli, nemmeno fossero la nuova Inquisizione. ''In occasione del dibattito sullo Stato dell'Unione, la von der Leyen è uscita ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono i soliti oscurantisti che vogliono riportare l'umanità indietro di secoli, nemmeno fossero la nuova Inquisizione. ''In occasione del dibattito sullo Stato dell'Unione, la von derè uscita ...

petergomezblog : #Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice glo… - lauraboldrini : Discorso alto e condivisibile di Ursula von der Leyen sul futuro dell’#Ue. I moderati in Europa combattono e isol… - Linkiesta : Il discorso completo di Ursula von der Leyen, tradotto bene e suddiviso in capitoli, solo su @europea_lk. ?? La pr… - mariacarla1963 : RT @LucianoBarraCar: Pro-memoria per la Von der Leyen (e anche per la Lagarde...a giorni alterni). Ma la Germania, cioè l'UE, lo ignorerà:… - manu_etoile : RT @LucianoBarraCar: Pro-memoria per la Von der Leyen (e anche per la Lagarde...a giorni alterni). Ma la Germania, cioè l'UE, lo ignorerà:… -