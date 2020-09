Ultime Notizie Roma del 16-09-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo impugna le ordinanze Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola della Sardegna e sull’obbligo di testa all’ingresso aumentano in tanti nuovi contagi in Italia altri 1229 in 24 ore a scuola abbiamo nominati già 71 supplenti dentro il 24 avremo tutti i docenti in cattedra sicura lazzolina Oggi riunione informale dei ministri europei dell’Istruzione L’Italia ha superato oggi la soglia di 5 milioni di contagi da coronavirus il totale di casi si avvia verso i 30 milioni mentre quello di dicessi ora di oltre 930 mila Trump per la intanto di un vaccino che potrebbe essere pronto entro 3-4 settimane ma torna a mettere in discussione l’uso delle mascherine Alcuni pensano che siano inutili afferma il presidente americano celebriamo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo impugna le ordinanze Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola della Sardegna e sull’obbligo di testa all’ingresso aumentano in tanti nuovi contagi in Italia altri 1229 in 24 ore a scuola abbiamo nominati già 71 supplenti dentro il 24 avremo tutti i docenti in cattedra sicura lazzolina Oggi riunione informale dei ministri europei dell’Istruzione L’Italia ha superato oggi la soglia di 5 milioni di contagi da coronavirus il totale di casi si avvia verso i 30 milioni mentre quello di dicessi ora di oltre 930 mila Trump per la intanto di un vaccino che potrebbe essere pronto entro 3-4 settimane ma torna a mettere in discussione l’uso delle mascherine Alcuni pensano che siano inutili afferma il presidente americano celebriamo ...

romeoagresti : La #Juventus nelle ultime ore ha riscontrato segnali (particolarmente) negativi circa l’iter che dovrebbe portare… - fanpage : Pronti, via. E la classe finisce subito in quarantena. Dopo appena mezz'ora tutti in quarantena. #tuttiascuola - romatv : Il ritorno in gruppo di Kluivert ?? La nuova partnership con Tiscali ?? Le parole del Ceo Fienga in conferenza sta… - corgiallorosso : Il #Genoa chiude per #Karsdorp - corgiallorosso : #Juventus, a tutta su #Dzeko e rinuncia a Suarez -