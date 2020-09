Ufficiale: Catania, ecco Claiton. Firma fino al 2022 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Catania, attraverso una nota Ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Claiton dos Santos Machado, difensore brasiliano. Questa la nota del club siciliano: “Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claiton dos Santos Machado, nato a Santa Helena de Goiás, in Brasile, il 7 settembre 1984. Nelle ultime tre stagioni, con la Cremonese, il neo-rossazzurro ha disputato 81 partite e realizzato 9 gol tra Serie B e Coppa Italia. Claiton, che ha sommato fin qui quasi 400 gare in ambito professionistico, ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022.” Foto: sito Ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il, attraverso una nota, ha reso noto l’arrivo didos Santos Machado, difensore brasiliano. Questa la nota del club siciliano: “Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatoredos Santos Machado, nato a Santa Helena de Goiás, in Brasile, il 7 settembre 1984. Nelle ultime tre stagioni, con la Cremonese, il neo-rossazzurro ha disputato 81 partite e realizzato 9 gol tra Serie B e Coppa Italia., che ha sommato fin qui quasi 400 gare in ambito professionistico, ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro clubal 30 giugno.” Foto: sito...

