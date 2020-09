Tottenham, accordo raggiunto col Real Madrid per Reguilon (Di mercoledì 16 settembre 2020) . Accettata la clausola della recompra per l’esterno spagnolo Sergio Reguilon è a un passo dal Tottenham. Il giocatore del Real Madrid – come riportato da Sky Sport – ha trova un accordo con la squadra londinese: il giocatore passerà alla corte di Mourinho per 30 milioni di euro. RECOMPRA – Gli spurs – si legge – hanno accettato la clausola di recompra che lo United aveva rifiutato nei giorni scorsi: il Real, dunque, avrà potere decisionale sul terzino sinistro su eventuali cessioni future. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) . Accettata la clausola della recompra per l’esterno spagnolo Sergioè a un passo dal. Il giocatore del– come riportato da Sky Sport – ha trova uncon la squadra londinese: il giocatore passerà alla corte di Mourinho per 30 milioni di euro. RECOMPRA – Gli spurs – si legge – hanno accettato la clausola di recompra che lo United aveva rifiutato nei giorni scorsi: il, dunque, avrà potere decisionale sul terzino sinistro su eventuali cessioni future. Leggi su Calcionews24.com

