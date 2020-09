Tenta di portare via i figli all'ex convivente e prende a mazzate due uomini: arrestato (Di mercoledì 16 settembre 2020) I carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 48enne catanese, pregiudicato, perché responsabile di lesioni personali, Tentata violazione di domicilio ed atti persecutori. Nel pomeriggio ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) I carabinieri della Compagnia di Giarre hannoun 48enne catanese, pregiudicato, perché responsabile di lesioni personali,ta violazione di domicilio ed atti persecutori. Nel pomeriggio ...

saeokjins : il modo in cui la tl tenta di portare avanti la sua bright etero agenda quando quel ragazzo non sa guidare spamma v… - StefanoCasciu : - #Paratici tenta di portare a casa #Suarez -La burocrazia potrebbe allungare troppo i tempi -Juventini: 'che schif… - GiorgiaNegro8 : @murvensdaughter non voglio portare sfiga, ma secondo me Jason bastardo fa sacrificare murphy per raven e poi raven… - d_essere : RT @foxyred83483861: Funerali Willy, l'ultrà romanista Er Brasile tenta di portare un mazzo di fiori: bloccato - Ogma80Vito : Il Messaggero: Funerali Willy, l'ultrà romanista Er Brasile tenta di portare un mazzo di fiori: bloccato. -