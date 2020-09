Superbonus 110%: l’offerta cessione del credito di Generali (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nelle ultime settimane abbiamo diffusamente parlato di Superbonus 110%, della possibilità di cessione del credito e delle offerte che i vari istituti hanno messo sul mercato. Detto delle offerte in proposito di Intesasanpaolo, Unicredit, Bnl, Mps, Carige, Banco Popolare e Credit Agricole, una nuova offerta di cessione del credito per chi effettua ristrutturazioni agevolata con l‘Ecobonus al 110%, questa volta non da una banca ma da una compagnia assicurativa: Generali differenzia la proposta per privati e imprese, e oltre all’acquisto del credito d’imposta propone servizi informativi e consulenziali, oltre alla possibilità di aggiungere una polizza assicurativa. L’iter per la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nelle ultime settimane abbiamo diffusamente parlato di, della possibilità didele delle offerte che i vari istituti hanno messo sul mercato. Detto delle offerte in proposito di Intesasanpaolo, Unicredit, Bnl, Mps, Carige, Banco Popolare e Credit Agricole, una nuova offerta didelper chi effettua ristrutturazioni agevolata con l‘Ecobonus al, questa volta non da una banca ma da una compagnia assicurativa:differenzia la proposta per privati e imprese, e oltre all’acquisto deld’imposta propone servizi informativi e consulenziali, oltre alla possibilità di aggiungere una polizza assicurativa. L’iter per la ...

L’atteso quadro normativo per l’applicazione delle misure introdotte dal Decreto “Rilancio” è stato completato e ora siamo nella fase pienamente operativa della importante misura del Superbonus 110%.

